ENFERMEROS DEL IMSS BLOQUEAN VIALIDADES Y EXIGEN PERSONAL E INSUMOS PARA REALIZAR SU TRABAJO

Video: El Universal

Alrededor de 100 trabajadores de enfermería del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, en la Ciudad de México, realizaron un bloqueo en las inmediaciones del Eje 3 Baja California y avenida Cuauhtémoc para exigir atención a las carencias que enfrentan en su centro de trabajo.

Los manifestantes denunciaron falta de personal e insumos médicos, al señalar que actualmente solo está cubierta cerca del 40 por ciento de la plantilla requerida, lo que provoca una sobrecarga laboral al atender a más de 10 pacientes por enfermero durante cada turno.

Los trabajadores afirmaron que la falta de materiales ha llegado al punto de que algunos enfermeros deben adquirir con recursos propios insumos necesarios para brindar atención a bebés y menores con enfermedades crónicas, incluidos pacientes con cáncer.

Después de aproximadamente cuatro horas de protesta y bloqueo, los trabajadores mantuvieron un diálogo al interior del Centro Médico Nacional Siglo XXI con autoridades del instituto, a quienes presentaron un pliego de 11 puntos con demandas relacionadas con las condiciones laborales y la atención hospitalaria.