¡SIGUE LA DESBANDADA! LA DIPUTADA MARICELA FLORES DEJARÁ MORENA E IRÁ POR LA CANDIDATURA A ALCALDESA DE CALAKMUL POR EL PARTIDO QUE LA INVITE

-Confirma que un grupo, respaldado por el dirigente, toma las decisiones al interior del grupo parlamentario guinda

Maricela Flores Moo admitió que se va de Morena y está a la espera de una invitación de cualquier otro partido político, para contender por la candidatura a la Alcaldía de Calakmul.

Si no me han abierto la puerta en 3 años, dudo mucho que lo hagan, entonces entiendo que no es mi lugar, expresó, y relató que la ruptura fue después de trabajar con Luis Alvarado para esa Presidencia Municipal y un grupo es quien toma las decisiones con respaldo del presidente del partido.

Criticó que la marginaran de reuniones relativas a su Municipio a pesar de haberlo pedido. “Mi voz no hizo eco”, remató.

Flores Moo reveló que no ha recibido invitación formal de otro partido, aunque tiene que platicar con sus seguidores y liderazgos dónde les conviene estar y tener cobijo, y abrió la posibilidad de ir con Movimiento Ciudadano (MC) si la invitan.

Para finalizar, consideró difícil ir por la vía independiente por los requisitos que implica, como recabar firmas, e incluso un compañero los cumplió y al después lo rechazaron.