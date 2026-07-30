jueves, julio 30, 2026
Lo último:
Locales

¡SIGUE LA DESBANDADA! LA DIPUTADA MARICELA FLORES DEJARÁ MORENA E IRÁ POR LA CANDIDATURA A ALCALDESA DE CALAKMUL POR EL PARTIDO QUE LA INVITE

-Confirma que un grupo, respaldado por el dirigente, toma las decisiones al interior del grupo parlamentario guinda

Maricela Flores Moo admitió que se va de Morena y está a la espera de una invitación de cualquier otro partido político, para contender por la candidatura a la Alcaldía de Calakmul.

Si no me han abierto la puerta en 3 años, dudo mucho que lo hagan, entonces entiendo que no es mi lugar, expresó, y relató que la ruptura fue después de trabajar con Luis Alvarado para esa Presidencia Municipal y un grupo es quien toma las decisiones con respaldo del presidente del partido.

Criticó que la marginaran de reuniones relativas a su Municipio a pesar de haberlo pedido. “Mi voz no hizo eco”, remató.

Flores Moo reveló que no ha recibido invitación formal de otro partido, aunque tiene que platicar con sus seguidores y liderazgos dónde les conviene estar y tener cobijo, y abrió la posibilidad de ir con Movimiento Ciudadano (MC) si la invitan.

Para finalizar, consideró difícil ir por la vía independiente por los requisitos que implica, como recabar firmas, e incluso un compañero los cumplió y al después lo rechazaron.

También te puede gustar

Sistema de videovigilancia será propiedad de Campeche al terminar contrato con arrendadora.

ACUSACIÓN POR ACOSO SEXUAL CONTRA MAESTRO EN LERMA ES “CASO AISLADO”, AFIRMA DIRIGENTE DEL SNTE

“NO PODEMOS AYUDAR PORQUE NO ES NUESTRO”: LAYDA JUSTIFICA EL ABANDONO DE COMUNIDADES EN ZONAS LIMÍTROFES CON QUINTANA ROO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *