“ESTE PENDEJO NO TIENE SEÑAL”: SE ESCAPA INSULTO EN PLENA SESIÓN A LA DIPUTADA DEL PRI

Un comentario realizado durante una sesión en línea de la Cámara de Diputados generó reacciones luego de que la diputada del PRI, Lorena Piñón, fuera captada con el micrófono abierto mientras el legislador de Morena, Arturo Ávila, presentaba problemas de conexión durante su participación en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Ávila intentaba emitir su intervención de manera remota; sin embargo, las fallas en su conexión provocaron que su participación se escuchara entrecortada. Al parecer sin percatarse de que su micrófono permanecía activo, Piñón expresó: “Este pendejo no tiene señal”, en referencia a los problemas técnicos que enfrentaba el diputado morenista.

El comentario quedó registrado durante la transmisión de la sesión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó diversas reacciones entre usuarios.