jueves, julio 30, 2026
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BALAZOS EN LA COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO; HAY 3 DETENIDOS: SPSC

Gracias a un reporte, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) se trasladaron a las inmediaciones de la comunidad de Ley de Fomento Agropecuario, en el Municipio de Calakmul, para confirmar que hubo detonaciones de arma fuego, pues hallaron indicios, y más tarde detuvieron a 3 personas detenidas relacionada con ese hecho.

Lo anterior, a través de un boletín donde sin precisar cuáles fueron los indicios, la corporación informó que los detenidos fueron puestos a disposición de los procedimientos correspondientes para las investigaciones.

La zona fue acordonada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), para las diligencias correspondientes.

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