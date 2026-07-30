jueves, julio 30, 2026
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CONGRESO APROBÓ CAMBIO DE FECHA PARA ENTREGA DE INFORME DE LAYDA

El Congreso del Estado aprobó la realización de la Sesión Solemne en la que la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, presentará el informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal y se llevará a cabo el próximo 6 de agosto a las 11:00 horas.

Con la aprobación del acuerdo, el Poder Legislativo formalizó el acto protocolario en el que se exponirá el balance del trabajo gubernamental correspondiente al periodo que se informa.

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