LEVANTAN BLOQUEO EN MAMANTEL; AUTORIDADES INICIAN DIÁLOGO POR APAGONES

Habitantes de la comunidad de Mamantel retiraron el bloqueo que mantenían sobre la carretera federal, permitiendo nuevamente el paso de vehículos luego de varias horas de protesta por las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica.

Tras liberar la vía, representantes de la comunidad y autoridades iniciaron mesas de diálogo en las instalaciones de la Junta Municipal de Mamantel, para establecer acuerdos para atender la problemática que afecta a los pobladores, además de plantear sus inconformidades por los apagones recurrentes y solicitaron soluciones que permitan garantizar un servicio eléctrico estable para la comunidad.

Los pobladores señalaron que esperan que las negociaciones deriven en compromisos concretos y acciones que pongan fin a las interrupciones constantes de energía que han afectado a las familias de la zona.