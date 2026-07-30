SHEINBAUM DEFIENDE NUEVOS LINEAMIENTOS PARA MEDIOS Y ASEGURA QUE “NO HAY CENSURA”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que los señalamientos de que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias representen un intento de censura hacia medios de comunicación, y aseguró que las disposiciones únicamente forman parte de una ley aprobada previamente con participación de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT).

La presidenta aseguró que en su administración “nunca ha habido más libertad de expresión” y señaló que existen televisoras y radiodifusoras cuyos espacios mantienen críticas constantes hacia el gobierno federal sin que, dijo, se haya solicitado modificar contenidos, retirar conductores o limitar opiniones.

“Lo que está en los lineamientos está en la ley”, afirmó la mandataria, al señalar que la legislación fue discutida con representantes del sector y que incluso se realizaron mesas de trabajo para modificar artículos antes de su aprobación.

Cuestionó las críticas surgidas tras la publicación de los lineamientos para consulta pública y sostuvo que todavía existe la posibilidad de realizar cambios mediante las opiniones que presenten medios, especialistas y ciudadanos.

“¿Cuándo hemos buscado su censura? ¿Cuándo hemos pedido que se mueva a un conductor, a un opinólogo?”, cuestionó durante su intervención.

La mandataria defendió la conferencia mañanera como un espacio para responder a cuestionamientos y presentar la postura oficial del gobierno, al señalar que cuando un medio publica información con la que no coinciden, la administración tiene derecho a exponer su versión.