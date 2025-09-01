PÍO LÓPEZ OBRADOR REAPARECE Y DENUNCIA DAÑOS POR VIDEOS ALTERADOS

CIUDAD DE MÉXICO.– Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció en un video publicado en redes sociales para celebrar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de declarar la inexistencia de infracción electoral respecto a los videos difundidos en agosto de 2020 por Latinus, en los que se le veía recibiendo dinero de David León Romero, entonces funcionario federal.



En su mensaje, Pío López Obrador calificó los hechos como un “vil montaje mediático” y afirmó que el daño emocional, biológico, social y moral que él y sus familiares han sufrido “no se podrá reparar con disculpa pública alguna”.



Señaló que las autoridades competentes concluyeron que no existió infracción administrativa ni delito alguno y que las pruebas periciales confirmaron que los videos habían sido alterados y obtenidos de manera ilícita. Por ello, consideró que la única prueba presentada en su contra carecía de valor probatorio.

El hermano del expresidente aseguró que la descontextualización realizada por el medio afectó su integridad, honorabilidad y dignidad, así como la de sus seres queridos. Añadió que continuará atendiendo el asunto “hasta que la verdad salga a la luz pública y se haga justicia”.