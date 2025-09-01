ENCUESTAS ENGAÑOSAS

Continuar dándole el voto ciego a su partido sería colaborar en la destrucción de las instituciones del país y en la disolución de la República para convertirnos en una dictadura.

Ante los sondeos que le conceden a emperatriz Claudia más del 80 por ciento de aprobación ciudadana y la versión de que ese mismo porcentaje volvería a votar por ella, los cuatro amigos que todas las tardes se reúnen para intercambiar puntos de vista, decidieron someter a consulta la veracidad de esos datos y se comprometieron a preguntar a cinco de sus conocidos su opinión sobre el tema.

–En lo personal creo que no ha hecho mal trabajo, pero ha quedado mucho a deber, opinó de entrada el bolero don Memín. Me coloco entre los indecisos en cuanto al sentido de mi voto, porque debemos analizar siempre otras opciones, así que al menos yo no estoy en el bando de los que la apoyan ciegamente. De mis 5 encuestados solo dos la respaldan y votarían otra vez por ella, o sea solo el 20 por ciento está incondicionalmente con ella”.

–Yo no votaría por ella otra vez ni la apoyo, contestó doña Chela porque no resolvió el tema de los policías y porque respalda ciegamente a la Tía. Su sentido de equidad y justicia está desorientado y en lo personal me decepcionó. De mis 5 vecinas encuestadas, ninguna la respalda por las mismas razones, le ha faltado autoridad para componer lo que está muy mal” aseveró.

–El poeta Casimjro fue más parco. De plano dijo que no le daría otra vez su voto porque su partido está totalmente descompuesto y se ha convertido en un mal para el país, sin embargo la respaldo porque le quedan cinco años de labor y puede retomar el camino. “De mis 5 encuestados solo dos votarían otra vez por ella, y los tres restantes de plano se dijeron decepcionados, o sea, está con 40 por ciento”.

–“Mis números son similares contestó el viejo Julián. Dos la apoyan y votarían por ella otra vez y tres de plano dijeron que no era lo que esperaban y coinciden en que continuar dándole el voto ciego a su partido sería colaborar en la destrucción de las instituciones del país y en la disolución de la República para convertirnos en una dictadura. A la democracia le hace bien la alternancia y ya les dimos la oportunidad de gobernar a unos y otros, y todos nos han decepcionado” señaló.

–“En resumen entonces, concluyó el poeta Casimiro sus números están por debajo del 50 por ciento de aprobación y menos del 30 por ciento votaría otra vez por ella, lo que no coincide con las encuestas que se han difundido. Entiendo que “el que paga manda” y por ello le presentan esos números favorables, pero ya vimos que la realidad es otra”.

–“Hay quienes dudan del poder de la democracia, concluyó don Julián y creen que como ellos –los guindas—tienen el control absoluto, les será fácil ganar los procesos electorales, pero no conocen al pueblo bueno y sabio, que se sabe cobrar las afrentas y desquitarse de las decepciones, por eso no la van a tener fácil en los próximos comicios, aunque se alimenten de encuestas engañosas” rubricó.