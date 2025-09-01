ASEGURA SHEINBAUM QUE PLAN ESTRATÉGICO HA PERMITIDO ATENDER LA DEUDA A PROVEEDORES DE PEMEX

Al afirmar durante su Primer Informe que “36 años de desmantelamiento y endeudamiento van quedando en el pasado”, la presidenta Claudia Sheinbaum dio cuentas alegres sobre Pemex, considerada la petrolera más endeudada del mundo, y aseguró que el plan estratégico e instrumentos financieros desarrollados por Hacienda, Banobras y Nafinsa, han permitido atender la deuda a proveedores.



Dijo también que han atendido los vencimientos de deuda y garantizado una inversión de 250 mil millones de pesos para este año, y que gracias a la compra de la refinería en Texas, a la construcción de la Olmeca, que opera al 100%, y a la planta de Tula que ya está en operación, Pemex produce cerca de un millón 200 mil barriles diarios de hidrocarburos, es decir, casi tres veces de lo que se producía en 2018.