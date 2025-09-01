POBLADORES QUEMAN GARITA DE LA SEDENA EN COZUMEL POR PRESUNTA VIOLACIÓN DE UNA MENOR QUE VENDÍA CHICHARRONES A MANOS DE UN MILITAR

Cozumeleños incendiaron ayer la Guarnición Militar de Cozumel, tras darse a conocer el abuso de una menor que vendía chicharrones por parte de un militar.

La promesa de un alto mando militar de investigar no fue suficiente, y los enfurecidos pobladores prendieron fuego a la caseta de vigilancia y arrojaron piedras y bombas molotov para exigir que entreguen al presunto responsable.

Igualmente, se reportó una mujer herida con arma de fuego, al parecer producto de las detonaciones al aire accionadas por efectivos militares al tratar de dispersar a los inconformes. También hubo varios detenidos.

La víctima ingresó a la Guarnición Militar a vender chicharrones.

En tanto, el alcalde de la isla de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, confirmó que se le brindó atención a la niña por las lesiones de la presunta violación de la que está acusado un militar.

Pobladores iniciaron las protestas y disturbios que concluyeron en la madrugada, dejando saldo de una tienda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) saqueada y quemada, además de otras tiendas de conveniencia en las mismas condiciones.

Ante las protestas de la gente enardecida se presentó el general brigadier Armando Toscano Yáñez, comandante de la Guarnición Militar, quien solicitó a los inconformes esperar las investigaciones.

De acuerdo con versiones, al atardecer fue rescatada una niña con evidentes señales de abuso al presentar raspones. Se dedicaba a la venta de chicharrones en la vía pública y así logró ingresar a la Guarnición Militar ubicada en la zona costera poniente. Luego la sacaron a la fuerza.

Personas que a esa hora se encontraban en el malecón paseando se percataron de lo ocurrido, y al esparcirse la noticia la población comenzó a reunirse en la entrada de la sede militar, donde iniciaron la manifestación con fuertes reclamos verbales.

El disturbio concluyó en la madrugada, luego de que también se registraron ataques en la sede cozumeleña de la Fiscalía de Quintana Roo.

Por estos hechos, la Fiscalía inició una carpeta de investigación para el esclarecimiento y dar con el responsable de la agresión contra la niña.

Vía: Apro