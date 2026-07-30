“SI A MORENA LE INCÓMODA QUE HABLEN MAL DE ELLOS, QUE HAGAN LAS COSAS BIEN”: PAUL ARCE

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Paul Arce Ontiveros, cuestionó las restricciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para evitar que utilice calificativos contra Morena, como el de “narcopartido”.

Aseguró que las fuerzas políticas deben estar sujetas a las mismas reglas y criticó que, a su consideración, Morena se inconforme cuando recibe señalamientos, pero cuando era oposición realizaba críticas hacia otros gobiernos.

“Si a Morena le incomoda que hablen mal de ellos, pues que hagan las cosas bien”, expresó el dirigente de Movimiento Ciudadano, al señalar que los partidos deben asumir tanto los cuestionamientos como las críticas dentro del debate político.

Afirmó que debe existir un “piso parejo” para todas las fuerzas políticas y rechazó lo que calificó como restricciones hacia periodistas, legisladores y actores políticos, al considerar que la libertad de expresión debe mantenerse en el debate público. Sostuvo que la mejor forma de evitar críticas hacia un gobierno o partido es mediante acciones correctas y resultados, en lugar de buscar limitar los señalamientos públicos.