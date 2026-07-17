EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 17 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS REPROBADOS EN EDUCACIÓN.

Pese a los presupuestos “históricos” que Layda Sansores ha presumido en sus informes, y a los supuestos logros que atribuye a sus programas sociales, en Campeche más de 200 mil personas enfrentan rezago educativo, al menos 40 mil no saben leer ni escribir, 60 mil no han terminado la educación primaria y 100 mil no han concluido la secundaria.

No olvidemos que un estudio de la organización Educación con Rumbo arrojó que solo 90% de los planteles escolares tiene electricidad, apenas el 76% tiene agua potable, el 53% tiene computadoras y el 28% tiene internet. También sostiene que 24 de cada 100 jóvenes que inició la primaria logró completar sus estudios y egresar del nivel superior, y que el índice de analfabetismo se mantiene arriba del 5%. Estos números confirman que seguimos reprobados en Educación.

En general el problema educativo de Campeche es resultado de los pésimos resultados económicos y de seguridad del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores. Su falta de acciones y estrategias para contrarrestar el problema de la deserción y el abandono educativo evidencian la escasa vinculación con un cada vez más limitado mercado laboral, que no ofrece oportunidades de mejorar.

CIRCULA EN REDES CASO DE CORRUPCIÓN.

El pasado 20 de junio expusimos que Juan Gabriel Ávila Ordóñez se dedicaba a vender impunidad desde la Fiscalía Anticorrupción, ofreciendo a exfuncionarios bajo investigación la alternativa de archivar sus expedientes a cambio de un par de millones de pesos y que lo hacía en complicidad con Loreto Verdejo Villacís. Pues bien, el analista José Díaz Machuca comenta al respecto en X:

“Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, vuelve a aparecer en señalamientos públicos relacionados con presuntos actos de corrupción. Víctor del Río es señalado como el único implicado que habría aceptado haber desviado recursos federales en su favor y, según los señalamientos del caso, habría entregado un millón de pesos a Loreto Verdejo Villacís para evitar ser procesado. Un caso más que pone bajo la lupa las prácticas de corrupción que se denuncian dentro de gobiernos de Morena”.

Parece que la ambición del Seso Loco no tiene llevadero, pues a todos los que ahora extorsiona por ese caso son sus amigos de la infancia. ¿Será porque aún no olvida que tampoco votaron por él cuando quiso presidir al alumnado en secundaria? ¿Tantos complejos y frustraciones arrastran el rehabilitado representante del Partido del Trabajo?