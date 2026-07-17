15 EMPRESAS ESTÁN AL BORDE DEL CIERRE POR LA CRISIS PETROLERA

Al concluir el primer semestre de 2026, la economía de Ciudad del Carmen continúa sin mostrar una recuperación sólida y al menos 15 empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se encuentran en riesgo de cerrar sus puertas.

La presidenta de la delegación Carmen, Brisney Salvagno Rejón, explicó que la falta de liquidez derivada de la crisis petrolera mantiene en una situación crítica a diversos negocios, entre ellos clínicas de fisioterapia y establecimientos vinculados indirectamente con la actividad de Pemex, cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir sus gastos de operación.

Salvagno Rejón atribuyó el problema a los retrasos en los pagos a proveedores y a la escasa asignación de contratos por parte de Pemex, situación que ha frenado la circulación de recursos en la economía local. Señaló que el sector empresarial espera que la empresa productiva del Estado liquide los adeudos pendientes y que la Feria de Julio contribuya a generar una derrama económica para el comercio.

Añadió que, aunque este año han cerrado menos empresas que en 2025 porque muchas desaparecieron anteriormente, la pérdida de empleos continúa y los créditos de Nacional Financiera siguen siendo de difícil acceso debido a los requisitos para comprobar ingresos constantes.