GRAVE QUE LA GOBERNADORA AMENACE A QUIENES EXPRESAN OPINIONES: LUIS PÉREZ

“ALGUIEN LA ASESORA MAL O ELLA YA NO ESTÁ PENSANDO DE FORMA REGULAR”

El abogado Luis Pérez afirmó que es grave que desde el Gobierno de Campeche se emitan amenazas contra personas por expresar su opinión, al considerar que la libertad de expresión no puede ser limitada por ninguna autoridad.

Sostuvo que manifestar una percepción sobre la seguridad pública constituye un derecho protegido por el artículo sexto de la Constitución y que ningún ciudadano debe ser intimidado por ejercerlo.

Señaló que, aunque Campeche continúa entre los estados con menor incidencia delictiva del país, eso no significa que la violencia no haya aumentado respecto a años anteriores.

Indicó que la percepción de inseguridad de la población está respaldada por diversos indicadores y que expresar ese sentir no puede considerarse información falsa ni motivo para recibir advertencias desde el poder público.

Luis Pérez agregó que los servidores públicos están sujetos al escrutinio de la sociedad y deben tolerar las críticas relacionadas con su desempeño.

Consideró preocupante que la gobernadora Layda Sansores San Román haya lanzado advertencias públicas contra quienes opinan sobre temas de interés público, al sostener que ese tipo de expresiones vulneran el derecho a la libertad de expresión y envían un mensaje de intimidación.