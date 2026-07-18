REVISAN DEMANDAS EN SECTOR EDUCATIVO Y EL CASO DE LA ACTIVISTA YAHARI EN MESAS DE LA CETEC CON GOBERNACIÓN, SEP, ISSSTE Y USICAMM

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Campeche (Cetec) realizó una mesa tripartita con autoridades del Issste, la SEP, la Secretaría de Gobernación y el director de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) en representación del Gobierno Estatal, para revisar problemáticas y demandas del sector educativo y también abordaron el tema de la activista encarcelada Yahari Brito.

Entre los temas abordados por la SEP destacaron el alto al acoso laboral, la cancelación de descuentos por participación en la huelga nacional de la CNTE, la revisión de casos administrativos irregulares, respeto a niveles de educación especial, inicial y educación física, procesos de cambios de personal irregulares y la vigencia de minutas y decretos previamente firmados.

En la parte de Gobernación abordaron el caso de la activista Yahari Itxel Brito Brito, encarcelada de manera arbitraria el 8 de marzo de 2026 con embarazo de alto riesgo.

Por su parte, el Issste recibió demandas sobre abastecimiento de medicamentos, solicitud de equipos médicos, contratación de especialistas, agilización de citas médicas y estudios, validación de constancias y garantizar trato digno a jubilados y pensionados.

Algunos casos fueron resueltos, otros tienen propuestas de solución y algunos continúan en revisión, mientras Cetec mantiene la exigencia de respeto a los derechos laborales.