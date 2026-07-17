SISMO DE 7.4 EN CHIAPAS PROVOCA EVACUACIÓN DE EDIFICIO DE PEMEX EN CIUDAD DEL CARMEN

Ciudad del Carmen.- La mañana de este viernes fue evacuado de manera preventiva el edificio de Pemex ubicado sobre la calle 33, en Ciudad del Carmen, luego de que trabajadores percibieran un movimiento telúrico.

De acuerdo con los primeros reportes, el sismo habría sido de magnitud 6.8, con epicentro localizado a 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, por lo que fue perceptible en distintas zonas del sureste del país.

La evacuación del inmueble se realizó como parte de los protocolos de seguridad. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños materiales y se espera información oficial por parte de las autoridades correspondientes.