MANTIENEN CENSURA CONTRA TRIBUNA Y JORGE GONZÁLEZ VALDEZ ANTE LAYDA: AGENCIA QUADRATÍN

A través de una publicación, la agencia de noticias con presencia nacional e internacional Quadratín, dio a conocer la ratificación de la censura previa a Organización Editorial del Sureste y al exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdez, ante la gobernadora Layda Sansores.

En su nota refiere que Tribuna Campeche informó que el Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia del Estado determinó que la Organización Editorial del Sureste deberá someter a revisión previa todas las notas relacionadas con la gobernadora Layda Sansores antes de su publicación.

“Con este mandato judicial, se impone un esquema de censura previa a las publicaciones periodísticas, colocando bajo supervisión a Tribuna antes de difundir información”, lamentó ante el resolutivo que también afecta a su exdirector, el periodista Jorge Luis González, en Facebook.

La resolución, agregó, establece que habrá una persona designada por el Poder Judicial de Campeche que fungirá como enlace directo con el medio de comunicación.

“Cualquier información que se pretenda difundir deberá ser enviada a esta persona y notificada vía telefónica, con un tiempo máximo de 30 minutos para recibir respuesta y sugerencias. En caso de incumplimiento y publicación sin autorización, la responsabilidad recaerá directamente en el representante legal de la empresa editorial”, detalló Tribuna.

El acuerdo, siguió, detalla que la revisión tendrá el objetivo de impedir que se difundan contenidos considerados ofensivos o discriminatorios hacia la “víctima”, ya sea por condición social o económica, origen étnico, color de piel, género, religión, edad, opiniones o cualquier otra característica señalada en el artículo 244 del Código Penal del Estado de Campeche.