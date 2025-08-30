BUQUE LANZAMISILES NORTEAMERICANO AVANZA HACIA EL CARIBE POR EL CANAL DE PANAMÁ, ENTRE TENSIONES CON VENEZUELA; QUE VA CONTRA EL NARCO

Durante la noche de ayer viernes, el buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ingresó al canal de Panamá desde el Pacífico rumbo al Caribe, en medio de un despliegue naval de Washington cerca de las costas de Venezuela para, asegura Washington, combatir el narcotráfico internacional.

El crucero pasó por la esclusa de Pedro Miguel en las primeras horas de hoy sábado, de acuerdo con reportes de periodistas de la AFP en el lugar, y continuó hacia el Atlántico en una travesía de 80 kilómetros que dura unas ocho horas.

Tres buques lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales en los próximos días, cerca del límite con Venezuela, para lo que Washington asegura, se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional.

Como se recordará, Estados Unidos acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de encabezar un cártel de drogas, y elevó la recompensa de su captura a 50 millones de dólares.