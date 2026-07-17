EN LAS BUENAS, EN LAS MALAS Y EN LAS PEDRADAS, LIGIA RODRÍGUEZ HA ESTADO CON NOSOTROS: LAYDA; ¿NO HAY ENTREGUISMO?

San Francisco de Campeche.- Durante el Congreso Nacional “La Defensa de los Derechos Humanos: Retos y Desafíos de las Instituciones de Protección en la Ruta por la Justicia Social”, celebrado en Campeche, la gobernadora Layda Sansores presumió: “En las buenas, en las malas, en las pedradas, en los momentos de felicidad y de sentir que vamos avanzando, Ligia (Rodríguez Mejía) ha estado con nosotros”.

Y ante quejas contra la ombudsperson de Campeche, entre ellas por la falta de respuesta al caso de los policías despedidos tras manifestarse contra la guanajuatense Marcela Muñoz, la mandataria continuó con los halagos hacia Ligia con tintes de complicidad: “Me da tanto gusto, bellísima niña, que desde que la vi me dije tiene una luz y será una gran defensora de los derechos humanos. Así te vi, pero hay algo que no se dice con palabras, sino se suda y transpira”.