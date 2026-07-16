¡NUEVA MORTANDAD DE ABEJAS EN SUC TUC! PLAGUICIDAS ARRASAN 32 COLMENAS Y AMENAZAN EL PATRIMONIO DE APICULTORES; ¿Y LAS AUTORIDADES?

-CERCA HAY CULTIVOS MENONITAS DE MAÍZ, SORGO Y SOYA

Hopelchén.- De nuevo la comunidad de San Francisco Suc Tuc es escenario de un episodio de mortandad de abejas, pues el productor José del Carmen Chi Chi reportó la pérdida de 32 colmenas en dos apiarios, al parecer ocasionada por el uso de algún plaguicida en cultivos cercanos de maíz, sorgo y soya, ubicados en campos menonitas “Sierra Verde”, en la zona de Cayal.

Recordó que hace dos años pasó por la misma situación y ninguna autoridad se hizo cargo ni le ha restituido nada. Precisó que lleva más de 30 años dedicado a esta actividad, la cual representa el sustento de su familia.

Chi Chi agregó que tiene otros apiarios en la zona de Cayal, al igual que otros apicultores, por lo que teme que ocurra lo mismo y perder su patrimonio. Ante ello, hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto, investiguen quién está autorizando estos plaguicidas, cuya venta y uso no están permitidos, y frenen esta mortandad, que se suma a la tala de monte que también afecta a la apicultura.