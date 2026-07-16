CON LAYDA NO HAY PLAN PARA ENFRENTAR CRISIS ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL, SÓLO PERSIGUE A CRÍTICOS: ELOY ROMERO

San Francisco de Campeche.- El representante del Colectivo Campeche por las 40 horas, Eloy Romero Acuña, aseguró que tras 5 años del Gobierno morenista de Layda Sansores, el Estado no sólo mantiene los mismos problemas, sino algunos han empeorado, lo que refleja la falta de plan efectivo para crisis económica, política y social.

Ante cualquier situación, la Administración laydista responde con propaganda y detenciones arbitrarias de quienes cuestionan la gestión oficial y ponen en riesgo la narrativa morenista, mientras otros problemas estructurales del Estado, como la falta de planificación y apoyo a sectores vulnerables, permanecen sin atención.

Romero Acuña mencionó que esta estrategia refleja un manejo del poder centrado en mantener el control político y asegurar votos, y mientras no haya cambios en la política de Estado, la ciudadanía seguirá enfrentando la misma falta de oportunidades y de apoyo frente a las crisis que atraviesa Campeche.