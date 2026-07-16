EN ESTE AÑO SÓLO 4 DENUNCIAS RELACIONADAS CON PACIENTES ONCOLÓGICOS, ASEGURA RAQUEL CASTILLO

-“Mayoría de inconformidades es por falta de insumos en hospitales, y de 172 han sido resueltas 85”

San Francisco de Campeche.- La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de Campeche ha recibido 172 inconformidades durante la primera mitad del año, la mayoría por falta de insumos en los hospitales, de las cuales 85 fueron resueltas mediante el mecanismo de gestión inmediata, es decir, en un plazo menor a 5 días, informó su titular Raquel Castillo Gamboa.

Y en medio de denuncias de padres de familia por escasez de medicinas en el hospital Oncológico, Castillo Gamboa aseguró que en lo que va del año la Comisión ha atendido 4 casos relacionados con pacientes oncológicos, uno de los cuales sigue en trámite y los demás ya fueron resueltos, lo que significa gestión para solventar en 5 días. “Ha bajado en comparación con el 2025”, agregó.

En general, explicó que la mayoría de las inconformidades está relacionada con la falta de insumos médicos, principalmente medicamentos, material para cirugías y dispositivos utilizados en especialidades como traumatología.

Respecto a los dictámenes médicos solicitados por autoridades de procuración de justicia, señaló que este año únicamente se han recibido dos solicitudes, cifra menor a la registrada el año pasado.