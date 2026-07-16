CASO MARINA DEL PILAR CONTRADICE NARRATIVA DE SOBERANÍA DE MORENA, AFIRMAN; “¿HAY NARCOPOLÍTICA EN EL PAÍS Y ALGUNOS ESTADOS?”

José Segovia Cruz, expresidente del desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró como una “gran contradicción” el actuar de Morena, luego de que se conociera un acercamiento de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, con autoridades de Estados Unidos, pues, afirmó, el partido que antes criticaba cualquier intervención extranjera ahora busca protección del Gobierno estadounidense.

Este hecho, expresó, plantea preguntas sobre la relación del partido con el crimen organizado, pues “¿por qué estaría una gobernadora de Morena tal vez vinculándose con actores de Estados Unidos buscando a lo mejor cierta protección? ¿Será acaso que el narcotráfico realmente está donde dicen que está, o que hay una narcopolítica en el Gobierno de Morena en el país y algunos Estados de la República”.

Segovia Cruz también criticó la postura del Gobierno Federal frente al caso de Rocha Moya, que “está siendo celosamente guardado por la Presidencia de la República de manera institucional”, pese a los desmentidos oficiales. “Lo cierto es que yo creo que ya están viendo cómo las barbas se están remojando de sus vecinos y gobernadores”, aseveró.

El exdirigente del PRD sostuvo que el Gobierno Federal es “opaco” y no contribuye a mejorar la seguridad ni la economía del país, y que vemos que cuando el barco se empieza a hundir, las ratas empiezan a brincar, en referencia a los audios en los que la gobernadora de Baja California acepta acercamientos con funcionarios estadounidenses, y sentenció: “Cuando hay agua, el río sabe lo que lleva”.