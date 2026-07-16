CLAUSURA PROFEPA TRABAJOS Y MULTA CON 234 MIL 620 PESOS A SAN CARLOS DEL SURESTE POR FALTA DE PERMISO DE IMPACTO AMBIENTAL

Ciudad del Carmen.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y temporal las obras y actividades de la empresa Grupo San Carlos del Sureste, ubicada en Ciudad del Carmen, al comprobar que realizaba trabajos sin autorización en materia de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La irregularidad fue detectada durante una visita de inspección realizada el 4 de febrero de 2026, y el 3 de marzo la empresa fue notificada de las observaciones y requerida para regularizar su situación.

Sin embargo, al no subsanar las inconsistencias, la Profepa emitió el 18 de junio una resolución administrativa que impuso multa de 234 mil 620 pesos y ordenó la clausura total temporal de las obras y actividades.

Los sellos de clausura fueron colocados el pasado 10 de julio y permanecerán en el inmueble hasta que la empresa acredite que obtuvo las autorizaciones correspondientes y que sus actividades se ajustan a los requisitos establecidos por la legislación ambiental federal.