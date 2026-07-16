EN ICATCAM RECORTES, DESVÍOS Y VIAJE DE CRISTOPHER A ATLANTA PARA PARTIDO MUNDIALISTA

En casi 5 años del Gobierno de Layda Sansores, el Icatcam pasó de capacitar para el trabajo a enseñar a saquear y convertirse en caja chica y sitio de abusos laborales.

Ha tenido 3 directores generales: Juan Pedro Huchín Tuz, Esteban Yam Cahuich y Fabricio Fernando Pérez Mendoza, con resultados similares en cuanto a opacidad, desvíos y nepotismo.

Hoy encabeza el escándalo Cristopher Antony Gutiérrez Ceballos, director administrativo y sobrino de Agapito Ceballos Fuentes, titular de la Apicam, pues fue ayer miércoles 15 de julio, en día laboral, fue captado en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Georgia, en el partido semifinal mundialista de fútbol entre Argentina y Inglaterra.

El Icatcam calla y no aclara si tuvo permiso o vacaciones para ir al citado partido, aunque en diciembre 2025 vacacionó en Nueva York, Las Vegas y Florida.

Cristopher y el director académico Pablo Ávila Jiménez, mediante la Circular-DA-02/2026, fechada el 18 de marzo, redujeron las cargas horarias a un máximo de 6 horas por curso y 3 asesorías por instructor, lo que representó un recorte salarial de 30% para alrededor de 250 instructores.

Otras joya es el Icatcam Carmen, cuyo exdirector Noé Tun Balam documentó un faltante de $46,900 por inscripciones, y pese a los oficios del jurídico y actas, el jefe de oficina Víctor Vera Estañol y Arturo García son protegidos por Fabricio Pérez, Pablo Ávila, Cristopher y Humberto Calderón Rullán. El castigo fue para el denunciante con su cese.

Los inconformes cuestionan el destino de un supuesto ahorro de 28 millones de pesos derivado del recorte salarial, pese a que el presupuesto 2026 del Icatcam supera los 197 millones de pesos, y advierten que son más de 250 instructores que atienden en promedio a 15 alumnos cada uno, equivalente a unas 3,750 personas, cifra que con sus familias alcanzaría alrededor de 4,500 votos contra la corrupción.

Exigen auditoría forense de Roxana Montero Pérez, secretaria Anticorrupción; intervención de la ASE desde 2021 en las cuentas de Huchin Tuz y Yam Cahuich, y explicación de la gobernadora Layda Sansores, Liz Hernández y Víctor Sarmiento sobre el recorte.

El Icatcam cumple 32 años y fue fundado para “capacitar para el trabajo”, pero lo hacen para el latrocinio, el nepotismo y el abandono de funciones, y su significado es Instituto de Capacitación para el Atraco en Campeche.

Con información de Marco Antonio Bazán Mapén.