¡POR LOS SUELOS! VENTAS PATRIAS ESTÁN ENTRE 20 Y 30% Y LOS COMERCIANTES TEMEN PERDER SU INVERSIÓN, EN CARMEN

A pocos días de la celebración del Grito de Independencia, comerciantes de artículos patrios en el centro de Ciudad del Carmen reportan ventas de apenas entre 20 y 30 por ciento, situación que genera preocupación ante el riesgo de no recuperar la inversión realizada para esta temporada.

Rafael Alejandro Quiroga, dedicado a la venta de productos de temporada, señaló que el panorama es más complicado que el registrado el año pasado, cuando sus ventas alcanzaron alrededor del 50 por ciento.

Aunque existe la expectativa de que la demanda pueda aumentar conforme se acerque el 15 de septiembre, consideró que desde los primeros días de la temporada normalmente se percibe mayor movimiento y entusiasmo entre los consumidores, algo que asegura no está ocurriendo este año.

La situación representa un riesgo para quienes previamente invirtieron en mercancía, debido a que mantener instalados sus puestos también implica gastos adicionales mientras las ventas permanecen bajas.

El comerciante aseguró que la economía de Ciudad del Carmen atraviesa un momento complicado y, desde su experiencia, durante los últimos 3 años ha observado una disminución progresiva en la actividad comercial.