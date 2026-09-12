EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 12 SEPTIEMBRE DE 2026

OTRO FRACASO DE SANSORES: CIERRA MAQUILADORA.

Todavía no terminamos de digerir la noticia de que Campeche registró la peor contracción laboral del país, con una pérdida de 10 mil 681 puestos de trabajo formales según reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahora nos enteramos del cierre de la maquiladora Ammar, en Calkiní, que liquidó a sus 340 trabajadores y dejó a igual número de familias sin sustento.

Trascendió extraoficialmente que el cierre de la empresa Ammar se debió a la inseguridad jurídica que trajo la Reforma Judicial del acordeón, a los excesivos e injustificados cobros de la CFE, a la insultante corrupción que impera en el Centro de Conciliación Laboral, donde los jueces y abogados están coludidos para perjudicar a los patrones, y a la nula oferta de incentivos por parte del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, que ha fracasado en atraer inversiones para crear empleos formales y dignos.

Y mientras el caos económico crece y se multiplica, la irresponsable mandataria, Layda Sansores, decreta otro puente vacacional para ausentarse una semana y seguir dejando al garete los graves problemas que arrastra la entidad. Tal y como lo dijo Cantinflas: “Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad”.

ESPURIO PRESIDENTE DEL TSJ, TAPETE DE LAYDA.

Por si faltaban malas noticias, esta semana rindió su primer informe de labores el espurio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Pedro Alcudia Vázquez, quien ratificó que está totalmente sometido a los caprichos y venganzas de Layda Sansores, pues su discurso estuvo plagado de agradecimientos y alabanzas para la gobernadora de los asuetos.

Entre sus “logros”, el poderoso Juan Pedrito Alcudia presumió que ordenó a los empleados de servicios generales que resanen y pinten las salas para no contratar empresas; que construyó una cancha deportiva y que concursó 43 plazas, de las cuales 10 aún están en proceso. No informó cuánto creció el rezago de expedientes, ni de los supuestos avances en justicia digital u oral, ni del combate a la corrupción de sus serviles jueces.

El evento se realizó en el auditorio Manuel Crescencio Garcia Rejón, mismo que indebidamente utilizó Alcudia Vázquez para festejar el cumpleaños de su madre. Se esperaba que aclarara la inconstitucionalidad de su nombramiento, pues se basa en una norma que fue derogada con la reforma judicial en 2024, pero no dijo nada al respecto. ¿Será porque sus acciones no tienen ‘validez legal?