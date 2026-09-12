¡UNA MÁS DE LA CFE! CHISPAS, FUEGO Y ESTALLIDO EN POSTE DEJA SIN LUZ AL FRACCIONAMIENTO NACOZARI

Un corto circuito ocurrido la tarde-noche de ayer viernes en un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocó alerta y preocupación en vecinos y transeúntes del fraccionamiento Héroe de Nacozari, sobre la calle 21 de Marzo, debido a que el cableado generó chispas, fuego, estallido y apagón, mientras trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solucionaron el problema alrededor de la 2:00 de la madrugada.

Habitantes señalaron que desde aproximadamente las 18:00 horas comenzaron a observar chispas en los cables. Luego se escuchó una explosión que dejó sin energía eléctrica a gran parte de la zona.

Hasta la medianoche, el evento continuaba sin que llegara alguna cuadrilla de la CFE, pese a los reportes, y debido al riesgo, también avisaron a Protección Civil Municipal, pero tampoco había llegado personal esa dependencia.

Trabajadores de la empresa llegaron, verificaron y repararon la falla cerca de las 2 de la mañana de hoy sábado.

Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades a tomar cartas en el asunto, para evitar más deficiencias en el servicio que pudieran derivar en un accidente con saldo rojo.