sábado, septiembre 12, 2026
Lo último:
Municipales

¡UNA MÁS DE LA CFE! CHISPAS, FUEGO Y ESTALLIDO EN POSTE DEJA SIN LUZ AL FRACCIONAMIENTO NACOZARI

Un corto circuito ocurrido la tarde-noche de ayer viernes en un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocó alerta y preocupación en vecinos y transeúntes del fraccionamiento Héroe de Nacozari, sobre la calle 21 de Marzo, debido a que el cableado generó chispas, fuego, estallido y apagón, mientras trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solucionaron el problema alrededor de la 2:00 de la madrugada.

Habitantes señalaron que desde aproximadamente las 18:00 horas comenzaron a observar chispas en los cables. Luego se escuchó una explosión que dejó sin energía eléctrica a gran parte de la zona.

Hasta la medianoche, el evento continuaba sin que llegara alguna cuadrilla de la CFE, pese a los reportes, y debido al riesgo, también avisaron a Protección Civil Municipal, pero tampoco había llegado personal esa dependencia.

Trabajadores de la empresa llegaron, verificaron y repararon la falla cerca de las 2 de la mañana de hoy sábado.

Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades a tomar cartas en el asunto, para evitar más deficiencias en el servicio que pudieran derivar en un accidente con saldo rojo.

También te puede gustar

CAE POSTE POR FALTA DE ATENCIÓN DE LA CFE; FAMILIAS QUEDAN SIN LUZ

Policías municipales y chatarreros protagonizan zafarrancho en Carmen

58 negocio ha suspendido Copriscam por incumplir reglas anticovid

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *