“La amenaza que le dijeron al periodista de que ‘ya vamos por ti’, se la vamos a revertir los ciudadanos, hoy, mañana y el día de las elecciones diciéndoles: ‘ya vamos por ustedes’, y no los vamos a perdonar…”

–”Así amenazó un prominente senador de la bancada guinda a un destacado comunicador y presentador de noticias del canal de las estrellas, que documentó los vínculos de gobernantes cuatroteros con la delincuencia organizada. Es una clara amenaza de muerte, como en la mafia siciliana que evidencia una vez más la pudrición del régimen” lamentó el bolero don Memín al iniciar la charla con sus amigos de tertulia.

–“Me recuerda a la frase que dijo la Tía gobernanta a raíz de la detención y golpiza contra el exdirector del periódico más prestigiado de la entidad. A quien tuvieron encerrado por tres días en los apestosos separos de la Fiscalía estatal. La frase que dijo la mandataria fue “a ver si así escarmientan” lo que se interpretó como una amenaza a otros periodistas independientes”, recordó doña Chela.

–“En un país donde han asesinado a más de 150 periodistas del año 2000 a la fecha y en donde ocho de esos valientes comunicados fueron ejecutados tan solo en este año, una amenaza de ese tipo no puede tomarse a la ligera, alertó el viejo Julián. Es ahora cuando los gobernadores guindas, los senadores y diputados federales deberían firmar desplegados repudiando ese tipo de mensajes, porque desnudan la intolerancia de este régimen hacia la crítica periodística” subrayó.

–“Diversas organizaciones nacionales e internacionales, apuntó el poeta Casimiro, han advertido sobre el grave retroceso a la democracia que se registra en el país a raíz de la llegada del régimen cuatrotero, propiciado no solo por el alarmante crecimiento delos índices de criminalidad sino por otros factores. Influye la concentración del poder, la pérdida de contrapesos, la legislación para acotar la crítica y la libertad de expresión, el acoso y persecución a periodistas etcétera. Nuestro país se acerca más al autoritarismo, que a ser democrático” lamentó.

–“Sin duda alguna que dentro de ese análisis que con tanta sapiencia has presentado, le dijo don Memín al vate santanero, la Tía gobernanta aparece como de las más intolerantes y la que más persigue, acosa e intimida a os periodistas críticos, aunque ciertamente que este fenómeno se ha expandido ya a todo el país, porque es el partido guinda el que gobierna en su mayor parte” observó.

–“Yo lo que les digo a esos senadores y gobernantes intolerantes del régimen guinda es que la frase que le dijeron al periodista de que “ya vamos por ti”, se la vamos a revertir los ciudadanos, hoy, mañana y el día de las elecciones diciéndoles: “ya vamos por ustedes”, y no les vamos a perdonar sus abusos, sus corruptelas, sus complicidades con la delincuencia organizada, sus insultos, sus saqueos y su evidente ineptitud. “Ya vamos por ustedes” y tarde o temprano tendrán que enfrentar el juicio implacable del pueblo justo, noble y sabio, pero pobre, que no les va perdonar ninguna de sus fallas”.

–“Esa es la actitud que todos debemos asumir, coincidió el viejo Julián. Cuando ellos crean que ya tiene todo el poder, que ya compraron a las autoridades electorales, a los candidatos, a los líderes y hasta pagaron por los votos, la respuesta va ser siempre: “ya vamos por ustedes” y no los vamos a perdonar. “Ya vamos por ustedes” y los vamos a sacar del poder para que nunca jampas puedan regresar” exhortó el viejo profesor jubilado.