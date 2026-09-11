DAN “MANITA DE GATO” A CALLES ALEDAÑAS DE LA CONCHA ACÚSTICA PARA EVENTO DE SHEINBAUM

San Francisco de Campeche.- Por la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Campeche, como parte de su gira “Honestidad y resultados”, programada a las 18:30 horas en la Concha Acústica, fueron cerradas a la circulación con vallas metálicas las calles aledañas a la sede del evento, mientras personal del Gobierno del Estado pinta a paso veloz las escarpas para dar buena impresión a la mandataria federal.

En tanto, el escenario también es acondicionado mientras se realiza la prueba de sonido y se colocan lonas, una de ellas con la leyenda “Amor con amor se paga”.

En el tramo paralelo del lado al malecón, personal estatal también pinta escarpas.