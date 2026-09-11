viernes, septiembre 11, 2026
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¡URGE AUMENTO!; ESTAMOS MUY MAL EN SALARIOS, LAMENTA DIRIGENTE SINDICAL DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS

San Francisco de Campeche.- Los trabajadores de las universidades públicas del país enfrentan una creciente pérdida de poder adquisitivo debido a que sus incrementos salariales han estado por debajo del alza en productos de la canasta básica y otros insumos, lamentó Joaquín Berzúnza Valladares, secretario general del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche, y exigió al Gobierno Federal atender este tema.

Los trabajadores de educación básica han obtenido aumentos de entre 8 y 9 por ciento en los últimos años, mientras el personal de las universidades públicas permanece rezagado. “Estamos muy mal en ese sentido”, aseveró, y subrayó que, ante este escenario, urge que el Gobierno Federal atienda la situación y establezca condiciones que permitan recuperar gradualmente el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.

Berzúnza Valladares recordó que el año pasado los trabajadores universitarios solicitaron un incremento directo del 15%, pese a que se necesita un incremento del 100 por ciento para recuperar por completo el deterioro acumulado en los últimos 10 o 15 años, lo cual tendría que darse de manera gradual.

Reveló que, a través de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, se mantienen gestiones ante el Congreso de la Unión, particularmente con las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y Presupuesto, además de reuniones con representantes de las secretarías de Educación Pública y de Hacienda.

Se busca plantear la necesidad de un incremento salarial acorde con las condiciones económicas actuales, pues mientras diversos productos y energéticos han registrado aumentos superiores al 30%, los trabajadores universitarios han recibido incrementos de alrededor del 4% en la última década.

Esta situación deteriora el poder adquisitivo del personal académico y administrativo de las universidades públicas, sector que agrupa a más de 350 mil afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios.

El dirigente cuestionó los ajustes al salario mínimo, que en algunos años han alcanzado aumentos de hasta 20%, reduciendo la brecha con los ingresos de trabajadores universitarios ubicados en los niveles salariales más bajos. De seguir esta tendencia, trabajadores con formación profesional, maestrías y doctorados terminarán ganando el mínimo.

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