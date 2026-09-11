A 25 AÑOS DE LOS ATAQUES, DRONES “REVIVEN” VARIOS MINUTOS A LAS TORRES GEMELAS DE NUEVA YORK

Al cumplirse 25 años de los ataques del 11 de septiembre, como homenaje y acto de memoria, drones recrearon a escala completa las siluetas de las Torres Gemelas sobre el puerto de Nueva York.

El espectáculo, titulado “2,977 Lights Over New York Harbor”, utilizó 2,977 luces en representación de cada persona que perdió la vida en esos hechos que colapsaron las citadas estructuras.

Video de Televisión Tabasqueña.