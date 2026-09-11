CIRCULA EN REDES: CIUDADANOS ACUSAN A LAYDA DE NO PODER DETENER LA VIOLENCIA Y ELLA RESPONDE CON “MEGAPUENTE”

POR: IMAGEN NOTICIAS

En un videorreporte dado a conocer por la periodista Crystal Mendívil, Imagen Noticias informó que ciudadanos denunciaron al Gobierno de Layda Sansores por no lograr detener la violencia, aunque lo que más les preocupa es la discrepancia en las cifras oficiales, pues entre 2021 y 2025 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó 389 ejecuciones, mientras el Inegi registró 446, es decir, hay una diferencia de 57 casos.

Además, continuó Crystal Mendívil, mientras la violencia impacta a la entidad campechana, la mandataria estatal anunció en su programa semanal un “megapuente” por las fiestas patrias, y criticó: “Están viendo cómo salimos en la prueba PISA, y la gobernadora decidió aumentar los días de descansos para estudiantes y maestros… sin importarle que no ha pasado ni un mes del inicio de clases”.