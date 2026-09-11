CIRCULA EN REDES: TRABAJADORES DEL PJF EXIGEN INVESTIGAR Y SANCIONAR HOSTIGAMIENTO TRAS MUERTE DE COMPAÑERO

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Campeche hicieron público un pronunciamiento en el que exigen al Órgano de Administración Judicial (OAJ) y al Tribunal de Disciplina Judicial atender las denuncias de hostigamiento, presiones y malos tratos que, advierten, prevalecen en distintos centros de trabajo del país, luego de que un compañero falleciera por un derrame cerebral, en un contexto que consideran no pueden ignorar.

En un comunicado, la base trabajadora del PJF expresó sus condolencias a los familiares del occiso, y aclaró que no pretende establecer, sin elementos médicos o periciales, una relación directa entre el deceso y las condiciones laborales, pero el hecho ocurre en un contexto en que trabajadores han manifestado públicamente su preocupación por situaciones de hostigamiento laboral, estrés y ambientes de trabajo que afectan su dignidad y bienestar.

Plantea una interrogante central: “¿Qué hace realmente el Órgano de Administración Judicial para prevenir y detener estas prácticas?”.

Ante ello, los trabajadores hicieron un llamado a ambas instituciones para que actúen de manera efectiva. Al OAJ le piden revisar y atender las condiciones laborales en los centros de trabajo, fortalecer los mecanismos de prevención y atención a lo denunciado y garantizar que ninguna persona sea objeto de represalias por denunciar.

Al Tribunal de Disciplina Judicial, que cuando existan elementos que pudieran constituir faltas disciplinarias, actúe con independencia, objetividad y responsabilidad, evitando que cualquier conducta indebida quede en la impunidad.

“No pedimos privilegios, sino respeto. Los trabajadores no somos números, expedientes ni estadísticas. Somos personas, tenemos familias y derecho a desempeñar nuestro trabajo en condiciones dignas, seguras y respetuosas”, enfatizaron.

El pronunciamiento exige a las autoridades a no minimizar las denuncias en diferentes entidades del país y a investigarlas para sancionar a los responsables. “No esperemos a que ocurra otra tragedia para actuar”.