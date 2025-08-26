martes, agosto 26, 2025
PIDEN PRIORIZAR MANTENIMIENTO PERMANENTE A MONUMENTOS Y EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS 

La arquitecta Rocío Chan Pech, secretaria de la Asociación de Arquitectos Revolucionarios de México, hizo un llamado urgente a los Gobiernos para priorizar el mantenimiento institucional y permanente de los monumentos y espacios emblemáticos de la ciudad.

Chan Pech subrayó que la conservación del patrimonio, desde una escultura hasta un edificio, no debe depender del partido político en turno, sino que es una obligación institucional hacia la ciudadanía. “Toda obra requiere mantenimiento para conservarse, y una vez concluida, corresponde a cada instancia gubernamental hacerse cargo con sus propios recursos”, explicó.

Como solución, propuso la creación de mesas de trabajo tripartitas que incluyan a colegios de arquitectos, dependencias de Gobierno y la ciudadanía. El objetivo de esta iniciativa es establecer mecanismos que aseguren el mantenimiento más allá de los cambios de Gobierno, garantizando que monumentos como la “Bola de Queso” o la glorieta de Justo Sierra no caigan en el abandono.

