DIRIGENTA NACIONAL DE MORENA DA “LÍNEA” A PERIODISTA PARA ATACAR A ALITO

Durante la sesión de ayer jueves del Instituto Nacional Electoral (INE), en lo que fue el arranque del proceso electoral, la dirigenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, fue fotografiada enviando un mensaje al periodista Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) para indicarle que el dirigente priísta Alejandro “Alito” Moreno incurría en actos anticipados de campaña al presentarse con un vaso con la leyenda “Vota PRI”.

En otra fotografía, se aprecia que el también youtuber le confirma a Ariadna Montiel que difundirá de inmediato lo reportado, al contestarle: “Wow, lo llevamos, todo el material que vaya saliendo”.

Minutos más tarde, Manuel Pedrero publicó en su página: “#Exclusiva: Alejandro Moreno ya violo la ley en frente de todo el INE”, y señaló que el termo del priísta hace un llamado a votar por el PRI, lo cual constituye un acto anticipado de campaña. Además, preguntó: “¿Qué hará al respecto el INE y la consejera presidenta Taddei?”.