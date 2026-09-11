MIENTRAS HAY CARENCIAS EN HOSPITALES, LAYDA DA PRIORIDAD A SU TEATRO AL AIRE LIBRE, RECRIMINA JAVIER BELLO

-Que Sheinbaum aclare qué pasa con los recursos que envía al Estado, porque el IMSS Bienestar es una desgracia

Ciudad del Carmen.- Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la capital campechana, Javier Bello Ávila, presidente de Contraloría Ciudadana A. C., sugirió preguntarle qué ha pasado con los recursos enviados a Campeche para el sector salud, que enfrenta carencias y cuyos servicios “son una desgracia”, y recriminó que la gobernadora Layda Sansores dé prioridad a su teatro al aire libre en vez de atender este tema.

Agregó: “Y mientras hay quejas ciudadanas por falta de medicinas e insumos, la gobernadora Layda Sansores está empecinada en hacer su teatro al aire libre, que costará más de 69 millones de pesos, en lugar de planificar atención inmediata a todos los hospitales del IMSS Bienestar, que ya carecen de todo, y de seguir así se van a morir todos los enfermos que lleguen a los nosocomios en busca de atención y tratamientos”.

Bello Ávila dijo que le habían comentado que durante el evento de Sheinbaum Pardo habría una manifestación de doctores, enfermeras, enfermeros y personal administrativo, pues son los primeros que reciben quejas y mentadas de madre y acusaciones de que se roban el dinero, cuando la realidad es otra.

Reveló que recibió reportes sobre falta de medicamentos, jeringas y material de curación en el Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar, situación que consideró aún más preocupante en las unidades del interior del Estado.

Bello Ávila reiteró su exigencia a la presidenta Claudia Sheinbaum de revisar qué está ocurriendo con los recursos destinados a salud y determinar responsabilidades ante posibles incumplimientos.