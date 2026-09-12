REPORTAN DERRAME DE PEMEX EN EL GOLFO DE MÉXICO, A 85 KILÓMETROS DE CARMEN

-Activa la Semar plan de contingencia con 255 elementos navales, la Patrulla Oceánica ARM “Guanajuato”, 4 embarcaciones y 2 aeronaves

Autoridades navales desplegaron un operativo marítimo y aéreo en aguas del Golfo de México, tras el reporte de una fuga de hidrocarburo en un ducto de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicadas a unos 85 kilómetros de Ciudad del Carmen.

El incidente se registró el 10 de septiembre a unas 46 millas náuticas de la Isla, de acuerdo con información del Observatorio Permanente del Golfo de México difundida por El Universal.

Ante la emergencia, la Secretaría de Marina puso en marcha el Plan Local de Contingencias, con la participación de 255 elementos navales, la Patrulla Oceánica ARM “Guanajuato”, 4 embarcaciones y 2 aeronaves para realizar labores de contención, recuperación y vigilancia de la zona afectada.

Las proyecciones realizadas hasta el momento estiman que el hidrocarburo se desplazará hacia el oeste, por lo cual existe baja probabilidad de que alcance la costa o zonas ambientalmente sensibles.

Sin embargo, el comportamiento de la mancha permanecerá bajo vigilancia durante los próximos 10 días, debido a que las condiciones meteorológicas, particularmente la posible entrada de un frente frío, podrían modificar su trayectoria.