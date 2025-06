ENTRE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS Y LAS MALDITAS COMPARACIONES…

Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

Parte 1️⃣: de la crisis neuronal del gabinete de Morena en Campeche.

Dice la gobernadora que “a lo mejor se va primero ella que Marcela Muñoz”… inmediatamente después sale la Secretaria de Seguridad Pública anunciando la firma de un convenio con la empresa Heineken “en favor de las mujeres campechanas”; dicho acuerdo lo denominan “Refugio Seguro”, cuyo objetivo principal es apoyar a las mujeres en situación de riesgo.

Esta información circula en una cuenta de Facebook atribuida a la funcionaria estatal con el siguiente texto:

“Hoy firmamos un importante convenio de colaboración entre la #SPSC y la empresa HEINEKEN México, a través de su red de tiendas SUPER SIX, para poner en marcha el programa Refugio Seguro.

Este programa tiene como objetivo brindar espacios seguros a mujeres en situación de riesgo, sumando esfuerzos con el sector privado para proteger lo más valioso: la vida.

Seguimos construyendo alianzas que fortalecen la seguridad y la atención a víctimas, con una visión humana, responsable y comprometida.

Gracias a Heineken por ser parte de esta red que salva vidas”.

Hasta ahí el comunicado.

Tremenda estupidez.

Tremenda.

Entiendo que la Titular de la dependencia es una mujer profundamente ignorante. Y aqui le va la argumentación para aminorar sus amenazas de demandas por “Violencia Política en Razón de Género”.

Le paso este dato para que se informe y se entere:

Alcøhol y v¡ølencia

El alcøhøl es reconocido como una drøga asociada con la violencia de género e intrafamiliar, generando un círculo vicioso donde los hijos que crecen en estos ambientes tienen una mayor probabilidad de consumir alcohol y continuar este ciclo de v¡ølencia.

Le anexo el Link correspondiente.

👇🏻👇🏻👇🏻

https://accionsobrealcohol.org/violencia/….

Señora gobernadora Layda Sansores, le invito a que Googlee y ponga esta redacción:

“relación de v¡ølencia contra la mujer y el alcohol”.

O Ud apreciado lector, lectora, hágalo por favor.

Se van a sorprender de la enorme cantidad de datos, información, encuestas y reportes oficiales donde se señala la altísima vinculación de violencia intrafamiliar y agresión contra las mujeres, vinculadas al consumo de alcohol.

La Iglesia en manos de Lutero… mandan a las mujeres a buscar “refugio y protección”, precisamente en los negocios que comercian los productos que generan un alto índice de violencia en contra de ellas mismas.

Hay que estar muy muy pero muy tonto o tonta para hacer eso.

¡Toc toc toc!!!

¿Perdón… hay alguna neurona viva en las cabezas del gabinete de la 4T 💩 en Campeche???

¡Excuse me!!

There is any neuron o nerve cell up there???

Parte 2️⃣: Las Malditas comparaciones.

Mientras aquí personas del gabinete con un alto grado de ignorancia sobre los orígenes de la Violencia Intrafamiliar, en contra de Mujeres y de desintegración familiar le vienen a lavar la cara a “Heineken”… esta misma empresa anuncia una inversión supermillonaria de MÁS de DOS MIL 750 MILLONES DE DÓLARES.

💵 🇺🇸 en dónde?????

En Kanasín, Yucatán.

No mames… ¿SABEN CUÁNTO representa eso???

Saquemos calculadoras… dos mil setecientos cincuenta millones por $18.91 al tipo de cambio de hoy… dan: 52,002.50 MILLONES de PESOS.

MÁS de DOS años del presupuesto estatal de la entidad federativa llamada Campeche.

Mientras aquí Marcelita firma un convenio… ayyyy ternurita… para que Heineken “cuide a las mujeres campechanas” de la violencia, mucha de ella generada por el alcohol que mismo vende Heineken… esta misma empresa suelta la billetera… en Yucatán.

Campechanas Campechanos…

¡Querían a Morena 💩 gobernando Campeche???

Tomen su Champotón…

¡Aunque… oigan!!! En Yucatán también gobierna Morena!!!

Ayyyyyy dios… entonces los ineptos, los incapaces, los ignorantes y los… ponga el adjetivo que más le agrade, están de este lado de la frontera de Halachó!!

¡Salud!!! ¡Con una caguama cortesía de Heineken!!

¡Campeche… ya vas a despertar???

O seguirás ciego, sordo y mudo todos los Martes de Jaguar????

Chao.

Les quiero.

V. Améndola

Rōnin 🥷🏼