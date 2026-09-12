CAMPECHE: DENUNCIAS POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DEBEN SER PRESENTADAS ANTE EL IEEC Y NO SÓLO EN REDES SOCIALES: JAVIER AC

-“QUIEN AFIRMA ESTA OBLIGADO A PROBAR”

El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), Javier Ac Ordóñez, informó que ante el inminente inicio del proceso electoral local en diciembre próximo, las quejas por actos anticipados de campaña deben presentarse formalmente ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), y no sólo ventilarse en redes sociales, pues quien afirma está obligado a probar.

Explicó que actualmente las denuncias por presuntos actos anticipados de campaña se sustancian en la vía ordinaria sancionadora ante el IEEC, pero una vez que arranque formalmente el proceso electoral, cambiarán a un procedimiento especial sancionador con actuación biinstancial.

En esa nueva modalidad, el Instituto se encargará de recibir, sustanciar e investigar, mientras que el TEEC será la autoridad jurisdiccional que resuelva en definitiva.

El magistrado presidente subrayó que las quejas tienen un “principio dispositivo”, es decir, que quien afirma una irregularidad está obligado a acreditarla. “Todo este tipo de situaciones irregulares no únicamente deben quedar en las cuestiones de las redes sociales o simplemente argumentarlas, sino tienen que acreditarse debidamente. Mientras no se pruebe, todo es una situación presunta, probable”, remarcó.

Ac Ordóñez precisó que en este momento el TEEC no es la instancia que recibe ni resuelve las quejas en primera instancia, sino que espera que estos trámites se resuelvan ante el Instituto Electoral, sin embargo, anticipó que una vez iniciado el proceso electoral, el tribunal tendrá un papel resolutivo dentro del esquema biinstancial.

El llamado del presidente del TEEC se da en un contexto de creciente polarización política y uso de redes sociales para señalar presuntos actos anticipados de campaña, especialmente rumbo a las elecciones de 2027 en Campeche, donde ya se han registrado señalamientos entre partidos y aspirantes a diversos cargos.