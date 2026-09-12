CARMEN: CONTRALOR LOGRA APLAZAR POSIBLE REMOCIÓN; “HAY QUE ESCUCHAR SU VERSIÓN ANTE ACUSACIÓN SOBRE FALTA QUE AFECTÓ A LA COMUNA”: MARIO HERNÁNDEZ

El Cabildo de Carmen deberá esperar a una nueva sesión para continuar con el procedimiento relacionado con la posible remoción del contralor municipal, luego de que éste justificó y le fue aceptada su ausencia por motivos de salud.

Mario Hernández May, octavo regidor, explicó que inicialmente se convocó a una sesión previa a las 8:00 horas y luego a la sesión de Cabildo programada para las 10:00 horas, pero se determinó respetar el derecho de audiencia del funcionario antes de tomar una decisión.

Señaló que la presidenta municipal informó a los integrantes del Cabildo sobre un procedimiento en el que presuntamente el contralor habría incurrido en una falta relacionada con la atención de un requerimiento de auditoría, situación que habría generado consecuencias para el Ayuntamiento.

Hernández May consideró necesario escuchar también la versión del contralor antes de definir su voto sobre una eventual remoción, y recordó que anteriormente se opuso a un intento de separarlo del cargo al considerar que no existían argumentos suficientes para hacerlo.

Ante la posibilidad de que el procedimiento tenga un trasfondo político, el regidor evitó adelantar conclusiones, y sostuvo que la decisión deberá sustentarse en los argumentos de ambas partes y en lo establecido por la ley.

El tema quedó pendiente y deberá retomarse una vez que sea convocada una nueva sesión de Cabildo.