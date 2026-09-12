CARMEN: MINICOMERCIANTES DIVERSIFICAN PRODUCTOS ANTE BAJAS VENTAS: ARJONA; ADEMÁS DE LA COMPLICADA SITUACIÓN ECONÓMICA, ENFRENTAN VENTAS “EN LÍNEA”

La complicada situación económica, el bajo flujo de efectivo y el crecimiento de las ventas por internet, están llevando a pequeños comerciantes a diversificar sus negocios para subsistir, lamentó Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, director general de la Canaco de Ciudad del Carmen.

Explicó que establecimientos como papelerías han comenzado a incorporar bebidas, botanas, galletas y otros productos, debido a la reducción de los márgenes de ganancia en sus giros tradicionales, pues durante el reciente regreso a clases, algunos comercios alcanzaron apenas 70 a 75% de sus expectativas de venta.

Arjona Gutiérrez atribuyó esta situación a la competencia de las plataformas digitales y a los cambios en los hábitos de consumo, además de advertir que la recuperación de algunos indicadores económicos aún no se refleja de manera significativa en el bolsillo de las familias, ni en el flujo de efectivo de los pequeños comerciantes.