¡SIN SEMILLAS, SIN SEGURO Y CON PAGOS PENDIENTES! PRODUCTORES LLEVAN RECLAMO A SHEINBAUM

Productores de Hopelchén y Campeche entregaron a la presidenta Claudia Sheinbaum un documento para solicitar atención ante la sequía que afecta al campo, pues señalan que más de 80 mil hectáreas de soya, maíz y otros cultivos presentan daños y que hasta el momento no tienen confirmación de que el seguro catastrófico haya sido pagado. También denunciaron falta de semillas de sorgo y girasol y pidieron que se envíe a extensionistas para verificar las afectaciones.

Los productores señalaron que, aunque la gobernadora Layda Sansores habría mencionado en Tenabo que se pagaría el seguro catastrófico, hasta la reunión que sostuvieron con autoridades estatales no recibieron confirmación sobre su pago. Por ello, plantearon que, si el recurso ya fue cubierto, se libere para atender la contingencia por sequía o inundaciones. También reclamaron que las autoridades no reconozcan toda la superficie afectada y pidieron que se verifique directamente el daño.

A la falta de este recurso sumaron pagos pendientes: el incentivo de 800 pesos por tonelada de maíz no ha sido cubierto en su totalidad, mientras que el apoyo de 150 pesos del Gobierno del Estado tampoco se ha pagado al 100 por ciento. Los productores estiman que inicialmente había alrededor de 10 mil afectados, cifra que podría aumentar conforme persista la falta de lluvias, y esperan que la presidenta atienda su petición.