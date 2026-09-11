viernes, septiembre 11, 2026
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CON QUEJAS Y PETICIONES RECIBEN A SHEINBAUM A SU LLEGADA A LA CONCHA ACÚSTICA

San Francisco de Campeche.- Con quejas de una persona con discapacidad sobre falta de atención pese a que ella da la orden, el incumplimiento de lo acordado en la mesa tripartita por parte de maestros integrantes de la Cetec y el rechazo a la construcción del teatro en el Foro “Ah Kim Pech”, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida a su llegada a la Concha Acústica.

Hay necesidades como agua potable, electrificación y medicinas, le expusieron, ante lo cual preguntó si son personas que viven en la ciudad capital, y le respondieron que sí.

Le recalcaron que la gobernadora está tomando decisiones sin consultar y queremos que le diga que 300 millones de pesos los necesitamos en obras, por eso le estamos exponiendo las necesidades, chéquelo por favor, le expusieron respecto al proyecto del teatro, mientras recibía más solicitudes de apoyos y quejas.

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