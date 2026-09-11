viernes, septiembre 11, 2026
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“USTED MANDA EL RECURSO, PERO NO LO ENTREGAN Y POR ESO NO HAY MEDICINAS”, LE DICEN A SHEINBAUM

San Francisco de Campeche.- Integrantes del Comité Voluntario de Salud de Campeche abordaron a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar la falta de la mayoría de los medicamentos. Ante la respuesta de la presidenta de que no puede ser que haya esa escasez, le recalcaron: “Usted manda el recurso, pero no lo entregan”.

A bordo de la camioneta en la que llegó a la Concha Acústica, preguntó a qué clínica o centro de salud se referían, y le respondieron que tanto en el de El Polvorín como en los demás centros médicos niegan medicamentos, mientras que en Especialidades ni hay aire acondicionado. También le reiteraron: “Sabemos que usted manda el recurso”. Sheinbaum tomó pluma y papel para anotar el nombre de la clínica.

Cuando se disponía a continuar su recorrido, una voz agregó: “Y en Los Chenes también”, a lo que prometió mandar a checar clínica por clínica.

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