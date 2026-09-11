CNTE RECLAMA A SHEINBAUM ACUERDOS INCUMPLIDOS Y ACUSA A PACHECO DE CERRAR EL DIÁLOGO

-Exigen retomar las mesas de negociación

San Francisco de Campeche.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en la Concha Acústica de Campeche ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, para exigir respuesta a sus demandas y recordarle que, según señalaron, existe una deuda con el magisterio a nivel nacional.

Víctor Manuel Madrid Pech, líder de la CNTE, señaló que no se han respetado acuerdos de las mesas tripartitas y que actualmente no cuentan con una mesa de negociación con la CNTE y la Secretaría de Gobernación. También exigió la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que afecta los derechos de los trabajadores de la educación.

Sobre la situación en Campeche, integrantes de la CNTE acusaron al secretario de Educación, Candelario Pacheco, de hacer “oídos sordos” a los acuerdos de las mesas tripartitas y de no dar solución a los problemas planteados por los docentes. También señalaron que existe una consigna contra los maestros de la coordinadora y remarcaron que sus reclamos corresponden a problemas laborales, además de cuestionar acusaciones que consideran falsas.

Los manifestantes señalaron que esta es la segunda ocasión en que se manifiestan en Campeche y afirmaron que el diálogo permanece cerrado por parte de las autoridades estatales.

Finalmente, acudieron con sus petitorios y demandas centrales para entregarlos a la presidenta Claudia Sheinbaum y solicitar que sean atendidas las problemáticas del magisterio.