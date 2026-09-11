“¿DÓNDE ESTÁN LOS MEDICAMENTOS QUE MANDA LA PRESIDENTA?”; DENUNCIAN SAQUEO Y ABANDONO EN EL SECTOR SALUD DE CAMPECHE

San Francisco de Campeche.- En espera de la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Concha Acústica, integrantes del Comité Voluntario de Salud de Campeche protestaron a favor de la salud y contra la discriminación y el robo en el sector salud, por lo cual denunciaron, las medicinas no llegan a quienes más lo necesitan y no hay doctores, pues “sólo hacen su publicidad en redes sociales”.

Con el torso pintado de colores y portando cartulinas con la leyenda “¿Dónde están los medicamentos que manda la Presidenta?”, hicieron un llamado a Sheinbaum Pardo a investigar qué está pasando, mantener los ojos en Campeche y ayudar a su pueblo.

No es sólo la escasez de medicinas para tratar el cáncer, en general está mal el sector salud en Campeche, resumieron.

Explicaron que su objetivo es visibilizar la falta de medicinas y mala atención a vecinos de la colonia Polvorín, en especial de Leovigildo y Tomás Aznar, a quienes les niegan consultas y no hay horario fijo en los centros de Salud.

Queremos saber qué pasa con los recursos, pues sabemos que han sido invertidos millones de pesos pero el mismo sistema de salud sigue lucrando con los enfermos más vulnerables, quienes necesitan medicinas para tratar enfermedades como cáncer y diabetes, acusaron.