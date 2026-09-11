viernes, septiembre 11, 2026
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¡GOLPE AL EMPLEO! CIERRA MAQUILADORA EN CALKINÍ Y DESPIDE A 340 TRABAJADORES

El discurso oficial triunfalista sobre la consolidación y llegada de inversiones tienen un nuevo revés: el cierre de la maquiladora Ammar Aparel 2 en el Municipio de Calkiní, que se traduce en la pérdida de 340 fuentes de empleo.

Por tal razón, desde horas de la mañana la empresa inició la paga de los finiquitos laborales, en cumplimiento de la Ley General del Trabajo, y ofreció transporte y alimentación a sus ahora exempleados.

Atestiguaron el proceso autoridades laborales estatales.

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