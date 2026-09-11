MORENA ABANDONA A CALAKMUL Y PONE EN RIESGO A HABITANTES, ACUSA MEDINA FARFÁN

Las malas condiciones de la carretera Xpujil-Dzibalito representan un riesgo para quienes diariamente utilizan esta vía, señaló Ricardo Medina Farfán, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al acusar que el gobierno de Morena descuida las vías de comunicación mientras destina recursos a asuntos que no son prioritarios.

Criticó que, mientras las carreteras presentan deterioro, el Gobierno del Estado, encabezado por Layda Sansores Sanroman, destine recursos a otros asuntos que, desde su perspectiva, no son prioritarios. Exigió que se atiendan las vías de comunicación antes de que el deterioro provoque más accidentes o afectaciones a quienes transitan por la región.

Durante un recorrido por la zona, el dirigente priista mostró un enorme bache sobre la carretera y afirmó que la vía ha sido reparada en distintas ocasiones sin que los trabajos logren resolver de fondo el deterioro.

Advirtió que los huecos representan un peligro para automovilistas y habitantes de Calakmul, y sostuvo que las condiciones de la carretera incluso podrían haber provocado accidentes.